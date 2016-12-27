РФС дополнительно наказал "Томь" в связи с задолженностью перед ЦСКА

На заседании палаты по разрешению споров РФС было принято решение дополнительно наказать "Томь" в связи с тем, что клуб по-прежнему не рассчитался с ЦСКА за трансфер защитника Петра Тена. Футболист выступал за томский коллектив в сезоне-2015/16, после чего "Томь" приняла решение выкупить контракт Тена. Тем не менее, армейцы так и не получили полный расчет по сделке.

"Удовлетворить АО "ПФК ЦСКА" г. Москва о применении санкций в отношении ООО "ФК "Томь" г. Томск в связи с неисполнением Решения Палаты от 3 ноября 2016 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 03 ноября 2016 года применить к ООО "ФК "Томь" г. Томск санкцию в виде штрафа", – сообщает пресс-служба РФС.

Отметим, что в ноябре уходящего года "Томи" было запрещено регистрировать новых игроков.