17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС дополнительно наказал "Томь" в связи с задолженностью перед ЦСКА

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На заседании палаты по разрешению споров РФС было принято решение дополнительно наказать "Томь" в связи с тем, что клуб по-прежнему не рассчитался с ЦСКА за трансфер защитника Петра Тена. Футболист выступал за томский коллектив в сезоне-2015/16, после чего "Томь" приняла решение выкупить контракт Тена. Тем не менее, армейцы так и не получили полный расчет по сделке.

"Удовлетворить АО "ПФК ЦСКА" г. Москва о применении санкций в отношении ООО "ФК "Томь" г. Томск в связи с неисполнением Решения Палаты от 3 ноября 2016 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 03 ноября 2016 года применить к ООО "ФК "Томь" г. Томск санкцию в виде штрафа", – сообщает пресс-служба РФС.

Отметим, что в ноябре уходящего года "Томи" было запрещено регистрировать новых игроков.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85654.html

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