РФС: До 8 июня "Амкар" должен предоставить финансовые гарантии

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин подтвердил "СЭ" информацию о том, что до 8 июня "Амкар" должен предоставить финансовые гарантии для участия в премьер-лиге. Ранее пермяки получили лицензию, которая, впрочем, может быть отозвана, если клуб не предоставит эти гарантии.

- Правда, что до 8 июня "Амкар" должен предоставить РФС финансовые гарантии?

- Да, это так.

- В противном случае, лицензия у "Амкара" будет отозвана?

- Это уже будет решать комиссия и апелляционный комитет.

- Если у "Амкара" отзовут лицензию, его заменит "Анжи"?

- Это уже вопрос не ко мне. Думаю, до 8 июня ситуация прояснится. Время у "Амкара" еще есть. Посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)