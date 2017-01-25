Российский футбольный союз (РФС) делегирует РФПЛ право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона-2021/22. Об этом сообщил директор РФПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев. Сегодня в Москве состоялось общее собрание РФПЛ.

- РФС делегирует РФПЛ право на проведение чемпионата России по футболу и право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона 2021 - 2022 годов, - цитирует "Р-Спорт" Алексеева. - Общее собрание РФПЛ заслушало информацию о подготовке соответствующих договоров.