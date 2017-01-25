16:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС делегирует РФПЛ право на реализацию коммерческих и вещательных прав

0
0
0

Российский футбольный союз (РФС) делегирует РФПЛ право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона-2021/22. Об этом сообщил директор РФПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев. Сегодня в Москве состоялось общее собрание РФПЛ.

- РФС делегирует РФПЛ право на проведение чемпионата России по футболу и право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона 2021 - 2022 годов, - цитирует "Р-Спорт" Алексеева. - Общее собрание РФПЛ заслушало информацию о подготовке соответствующих договоров.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170125/1115388611.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ