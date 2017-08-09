РФПЛ записала Реброва в бомбардиры "Спартака"

На официальном сайте РФПЛ в разделе клуба "Спартака" в числе бомбардиров команды числится голкипер Артем Ребров. Напомним, что вратарь отметился голом в свои ворота в матче 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:5).
В этом сезоне Ребров провел 5 матчей во всех турнирах и пропустил 8 мячей.
П_о_в_а_р
Бгг))
17:56
DoodlyDoo
в пятёрку лучших бомбардиров Спартака войдёт по итогам сезона
17:47
Пиитерец
За это издевательство Медалий Лимонтьевич должен ответить перед бабушкой Артёма. Лично!
17:40
Millwall82
semenovd, чему удивляться? Если это древнеримское имя, а не русское. В Нидерландах тоже есть Antonы, Antooni. Знаменитый например живописец Антон Мауве.
17:39
Jean4
semenovd, второе имя по паспорту.
17:35
Xen1um
semenovd, это его полное имя.
17:35
semenovd
Никого "Антон" не смущает у Квинси Промеса?
17:28
waleriy
Ребров подрабатывает за бомжей , на пол ставки устроился, у них денег больше чем у федуна.
17:28
Гаттузо Крут!!!!!!#!
свиные ребрышки...у-ха-ха.
17:27
green-euro
осталось 34
17:26
Millwall82
Годный троллинг))))))
17:25
James Gang
Чилаверт нервно курит в сторонке...
17:23