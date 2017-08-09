РФПЛ записала Реброва в бомбардиры "Спартака"

На официальном сайте РФПЛ в разделе клуба "Спартака" в числе бомбардиров команды числится голкипер Артем Ребров. Напомним, что вратарь отметился голом в свои ворота в матче 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:5).

В этом сезоне Ребров провел 5 матчей во всех турнирах и пропустил 8 мячей.