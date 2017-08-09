17:16 | Футбол — РФПЛ

РФПЛ записала Реброва в бомбардиры "Спартака"

Скрин с официального сайта РФПЛ.
Скрин с официального сайта РФПЛ.
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На официальном сайте РФПЛ в разделе клуба "Спартака" в числе бомбардиров команды числится голкипер Артем Ребров. Напомним, что вратарь отметился голом в свои ворота в матче 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:5).

В этом сезоне Ребров провел 5 матчей во всех турнирах и пропустил 8 мячей.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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П_о_в_а_р

Бгг))

17:56

DoodlyDoo

в пятёрку лучших бомбардиров Спартака войдёт по итогам сезона

17:47

Пиитерец

За это издевательство Медалий Лимонтьевич должен ответить перед бабушкой Артёма. Лично!

17:40

Millwall82

semenovd, чему удивляться? Если это древнеримское имя, а не русское. В Нидерландах тоже есть Antonы, Antooni. Знаменитый например живописец Антон Мауве.

17:39

Jean4

semenovd, второе имя по паспорту.

17:35

Xen1um

semenovd, это его полное имя.

17:35

semenovd

Никого "Антон" не смущает у Квинси Промеса?

17:28

waleriy

Ребров подрабатывает за бомжей , на пол ставки устроился, у них денег больше чем у федуна.

17:28

Гаттузо Крут!!!!!!#!

свиные ребрышки...у-ха-ха.

17:27

green-euro

осталось 34

17:26

Millwall82

Годный троллинг))))))

17:25

James Gang

Чилаверт нервно курит в сторонке...

17:23