РФПЛ закупит термометры на сезон-2018/19

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига на следующий сезон закупит термометры единого образца для измерения температуры воздуха и газона перед матчами сезона-2018/19. В прошлом сезоне много споров вызвала процедура измерения температуры воздуха и газона перед матчем 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Каждая сторона пользовалась своим оборудованием, из-за чего показатели различались. В результате матч было решено перенести.

- Были утверждены регламентные нормы, касающиеся температурных режимов. Также мы четко прописали порядок измерения и определения температуры, чтобы не было такого - кто-то измеряет на бровке, кто-то в центре поля, - цитирует ТАСС Прядкина. - Кроме того, лига закупит термометры единого образца. Они будут храниться в лиге, и выезжающий на матчи делегат будет брать эти термометры.