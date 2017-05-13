РФПЛ вручила Семину почетную грамоту за вклад в развитие футбола

РФПЛ наградила главного тренера "Локомотива" Юрия Семина почетной грамотой за вклад в развитие футбола, сообщает ТАСС. Церемония состоялась на стадионе "Локомотив" в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Награду ему вручил исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.

Семин возглавлял "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й с 2009 по 2010-й и с лета 2016 года. Также в его карьере были московское и киевское "Динамо", "Мордовия", "Анжи" и ряд других клубов, а в 2005 году он работал со сборной России. С "Локо" он выиграл два чемпионата, пять Кубков и два Суперкубка России.

Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"