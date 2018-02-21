РФПЛ: "В новом сезоне лига получит новый логотип. Насчет названия идут консультации"

Директор по развитию и стратегии Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Евгений Савин рассказал "СЭ" о ситуации с возможной сменой названия и логотипа чемпионата России.

– Окончательного решения о переименовании еще не принято, – сказал Савин. – Вчера состоялось заседание правления РФПЛ, и там этот вопрос обсуждался. Мы рассматриваем варианты, но пока нельзя сказать, что название лиги точно изменится, так как консультации продолжаются, мы над этим еще работаем.

Что можно сказать точно, так это то, что существуют два бренда – премьер-лига и чемпионат. Мы от этой практики хотим уйти и сделать так, чтобы был один понятный для широкой аудитории бренд с новым логотипом. При этом РФПЛ в любом случае сохранится как название организации.

Все болельщики знают, что такое немецкая бундеслига. Но не знают, что ее проводит структура DFL GmbH. И не должны знать.

– Какие варианты есть на данный момент?

– Я бы сейчас не хотел на них останавливаться, чтобы не вызывать лишний ажиотаж. Через нас прошло огромное количество вариантов, но ни один из них в качестве приоритетного мы не утвердили. Но сезон-2018/19 мы хотим начать с новым логотипом и, возможно, с новым названием.

– Какие еще мероприятия по ребрендингу планирует лига?

– Мы определили, какими хотим быть, провели огромное количество исследований. Хотим бороться за время людей в индустрии зрелищ и развлечений, чтобы посещение матчей стало частью их досуга в выходные дни. Понимаем, что конкуренция очень высокая, особенно в крупных городах. Но у футбола есть сильные качества – это же живые эмоции. Что касается аудитории, то мы разделили ее на три группы.

Первая – это молодежь. Будем ей рассказывать, что наш футбол не так и плох, что в нашем чемпионате идет бескомпромиссная борьба, что конкуренция в нем высока.

Вторая группа – это семейные, состоявшиеся люди, для которых нужен определенный уровень досуга на матчах.

Третья – болельщики со стажем, со своими традициями. Глобальная задача – сделать из чемпионата России качественный продукт, чтобы для каждой целевой группы была разработана своя программа. (Илья АНДРЕЕВ)​

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