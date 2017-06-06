11:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФПЛ удовлетворена состоянием стадиона "СКА-Хабаровска"

1

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) удовлетворена состоянием стадиона, на котором играет "СКА-Хабаровск", информирует пресс-служба дальневосточников.

Окончательное решение о допуске арены, согласно требованиям регламента, будет принято не позднее, чем за 10 дней до даты проведения первого матча, при условии получения обязательных сертификатов соответствия футбольного поля и стадиона имени.

Напомним, что армейцы, в минувшем сезоне выступавшие в ФНЛ, завоевали право выхода в высший дивизион чемпионата России, обыграв "Оренбург".

Дополнительная информация

http://fcska.ru/media/news/khabarovsk-posetila-komissiya-rfpl/

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Курдин

желательно матч в Хабаровске СКА-Хабаровск - Зенит назначить на декабрь месяц. Привет Фурсенко

11:56