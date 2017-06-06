РФПЛ удовлетворена состоянием стадиона "СКА-Хабаровска"

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) удовлетворена состоянием стадиона, на котором играет "СКА-Хабаровск", информирует пресс-служба дальневосточников.
Окончательное решение о допуске арены, согласно требованиям регламента, будет принято не позднее, чем за 10 дней до даты проведения первого матча, при условии получения обязательных сертификатов соответствия футбольного поля и стадиона имени.
Напомним, что армейцы, в минувшем сезоне выступавшие в ФНЛ, завоевали право выхода в высший дивизион чемпионата России, обыграв "Оренбург".
Дополнительная информация
http://fcska.ru/media/news/khabarovsk-posetila-komissiya-rfpl/
Курдин
желательно матч в Хабаровске СКА-Хабаровск - Зенит назначить на декабрь месяц. Привет Фурсенко
11:56