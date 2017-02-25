РФПЛ: "Томь" как-нибудь доиграет, в манеже "Урала" проводить матчи нельзя"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин подтвердил, что в первых весенних турах сложилась непростая ситуация с переносами матчей в другие города.

– У "Томи" достаточно футболистов, чтобы доиграть сезон?

– Не считал, сколько там игроков, но молодежи точно хватит. Новичков заявлять "Томи" было запрещено.

– Томичи активно предлагают проводить свои домашние матчи на чужих аренах. Лигу это не смущает?

– Такой перенос был в конце первой части сезона на "Локомотив", и сейчас в Ростов. Но это связано исключительно с погодными условиями в Томске.

– Матч "Урал" – "Амкар" тоже под вопросом?

– Комиссия была в Екатеринбурге. Думаю, в понедельник будет объявлено решение. Возможен перенос в Тюмень.

– А манеж премьер-лига не признает?

– В этом сезоне матчи должны проходить на стадионах первой категории. Манеж – это вторая категория.

– "Крылья" тоже не сыграют дома...

– Да, это решение самого клуба. Они посмотрели поле и поняли, что оно не готово. Игра с "Локо" пройдет в Уфе. (Филипп ПАПЕНКОВ)