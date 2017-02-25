РФПЛ: "Томь" как-нибудь доиграет, в манеже "Урала" проводить матчи нельзя"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин подтвердил, что в первых весенних турах сложилась непростая ситуация с переносами матчей в другие города.
– У "Томи" достаточно футболистов, чтобы доиграть сезон?
– Не считал, сколько там игроков, но молодежи точно хватит. Новичков заявлять "Томи" было запрещено.
– Томичи активно предлагают проводить свои домашние матчи на чужих аренах. Лигу это не смущает?
– Такой перенос был в конце первой части сезона на "Локомотив", и сейчас в Ростов. Но это связано исключительно с погодными условиями в Томске.
– Матч "Урал" – "Амкар" тоже под вопросом?
– Комиссия была в Екатеринбурге. Думаю, в понедельник будет объявлено решение. Возможен перенос в Тюмень.
– А манеж премьер-лига не признает?
– В этом сезоне матчи должны проходить на стадионах первой категории. Манеж – это вторая категория.
– "Крылья" тоже не сыграют дома...
– Да, это решение самого клуба. Они посмотрели поле и поняли, что оно не готово. Игра с "Локо" пройдет в Уфе. (Филипп ПАПЕНКОВ)
saiga
Реалии российского футбольного дурдома имени дилетантского моториста в действии. Какое развитие футбола, когда уровень организации в РФПЛ ниже соревнований любителей районного масштаба. В 1-й и во 2-й лигах реалии еще хуже. Ситуацию абсолютно не изменит никому не нужный в России, показушный чемпионат Мира 2018. Стадионы строят там, где посещаемость домашних матчей местных команд не более 3-4 тысяч. Но зато есть возможность навариться с гос. бюджета. Со стадионами будет то же самое, что с бесполезными в тропической курортной зоне сочинскими постройками для зимних (полный идиотизм!) видов спорта. Запихивают туда всё, что можно, но сути это не изменит. Миллиарды на ОИ 2014 выброшены на ветер (кроме тех, что осели на личных счетах). А спортивные и имиджевые последствия зимней Олимпиады пошли России только в минус.
01:37
майор99
"ТОМЬ" КАК-НИБУДЬ ДОИГРАЕТ============похоже, у нас весь чемпионат и вообще весь футбол живет по принципу "как-нибудь"
01:27