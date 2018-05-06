16:45 | Футбол — РФПЛ

РФПЛ расследует появление оскорбительного баннера на матче "Локомотив" – "Зенит"

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РФПЛ расследует появление несанкционированного оскорбительного баннера на матче 29-го тура чемпионата России "Локомотив""Зенит" (1:0), сообщает ТАСС со ссылкой на департамент лиги по связям с общественностью.

С начала второго тайма и до конца встречи на трибуне с болельщиками "Зенита" был растянут оскорбительный баннер в адрес президента "Локомотива" Ильи Геркуса.

"Локомотив" после победы над "Зенитом" стал чемпионом России.

Фанаты "Зенита" оскорбили Геркуса

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5179702

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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serzheo

Где оскорбление? Посмотрим какой будет резалт. К РФПЛу можно и адвокатов отправить. У нас тут демократия и свобода как никак... А то когда удобно мы боремся с расизмом и гомофобией, а когда не удобно - штрафы?... Нее... так не пойдет, и нашим и вашим.

17:07

Senot

из культурной столицы приехали

17:03

баламошка

И чё они там нарасследуют эти бесполезные следователи?! Им тока в радость всё это! Они с этим не борются, а пропагандируют. Щас КДК штраф побольше впаяет - и всего делов. Ещё нарушат - ещё штраф. Одни штрафы, а с проявлениями навоза на трибунах никто и не собирается бороться. А зачем? Ведь если все будут себя норм вести, то штрафовать будет не за что и бабла халявного не будет. Ироды!

17:01

Никто62

Ну смотря кому оскорбителен.

16:58

serzheo

А в чем оскорбление?

16:57

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