РФПЛ расследует появление оскорбительного баннера на матче "Локомотив" – "Зенит"

РФПЛ расследует появление несанкционированного оскорбительного баннера на матче 29-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Зенит" (1:0), сообщает ТАСС со ссылкой на департамент лиги по связям с общественностью.

С начала второго тайма и до конца встречи на трибуне с болельщиками "Зенита" был растянут оскорбительный баннер в адрес президента "Локомотива" Ильи Геркуса.

"Локомотив" после победы над "Зенитом" стал чемпионом России.

Фанаты "Зенита" оскорбили Геркуса