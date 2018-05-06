РФПЛ расследует появление оскорбительного баннера на матче "Локомотив" – "Зенит"

РФПЛ расследует появление несанкционированного оскорбительного баннера на матче 29-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Зенит" (1:0), сообщает ТАСС со ссылкой на департамент лиги по связям с общественностью.
С начала второго тайма и до конца встречи на трибуне с болельщиками "Зенита" был растянут оскорбительный баннер в адрес президента "Локомотива" Ильи Геркуса.
"Локомотив" после победы над "Зенитом" стал чемпионом России.
serzheo
Где оскорбление? Посмотрим какой будет резалт. К РФПЛу можно и адвокатов отправить. У нас тут демократия и свобода как никак... А то когда удобно мы боремся с расизмом и гомофобией, а когда не удобно - штрафы?... Нее... так не пойдет, и нашим и вашим.
17:07
Senot
из культурной столицы приехали
17:03
баламошка
И чё они там нарасследуют эти бесполезные следователи?! Им тока в радость всё это! Они с этим не борются, а пропагандируют. Щас КДК штраф побольше впаяет - и всего делов. Ещё нарушат - ещё штраф. Одни штрафы, а с проявлениями навоза на трибунах никто и не собирается бороться. А зачем? Ведь если все будут себя норм вести, то штрафовать будет не за что и бабла халявного не будет. Ироды!
17:01
Никто62
Ну смотря кому оскорбителен.
16:58
serzheo
А в чем оскорбление?
16:57