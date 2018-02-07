13:53 | Футбол — РФПЛ

РФПЛ рассчитывает стать более "гуманным" брендом с моделью без титульного спонсора

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Коммерческий директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Павел Суворов заявил о том, что лига готовится отказаться от титульного спонсора. По его словам, это поможет первенству стать более гибким в отношении лицензионных программ различных компаний и организаций.

В декабре прошлого года президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига планирует отказаться от титульного спонсора, которым на данный момент является компания "Росгосстрах".

- Это вопрос выбора маркетинговой стратегии - что выгоднее тебе на данный момент, - приводит ТАСС слова Суворова. - Титульный бренд лиги получает максимальный охват и узнаваемость, он максимально интегрирован с брендом лиги, поэтому эта категория спонсорства всегда самая дорогая.

Отказываясь от титульного партнерства, ты открываешь больше возможностей другим спонсорам, становишься более гибким в отношении лицензионных программ, можешь стать менее корпоративным, более "гуманным" брендом. Мы склоняемся ко второму варианту, о чем ранее говорил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Отсутствие титульного спонсора - это один из сценариев, к которому мы готовимся, но при этом мы не исключаем сохранения титульной категории. Пока это вопрос выбора так называемой спонсорской архитектуры и финансовой составляющей. У нас действующий договор с компанией "Росгосстрах", нашим давним и надежным рыночным партнером. Ясность в отношении продолжения сотрудничества наступит в марте 2018 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4937205

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

так какая модель-то? Лопырёва или кто? и как она без титульного спонсора будет обходиться?

15:03

sb1006

Отсутствие титульного спонсора - это один из сценариев, к которому мы готовимся, но при этом мы не исключаем сохранения титульной категории. /// То ли будет, то ли нет. Так вообще о чём интервью ?

14:20

inspire

баламошка =========== типа того ... одно точно верно, денег РГС явно стало мало )))

14:10

баламошка

Короче, РФПЛ хочет сразу 10 титульных спонсоров. Имхо.

14:02