РФПЛ: Рахимов не дал интервью после после поражения "Терека" от "Амкара"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов отказался общаться с журналистами после финального свистка в матче 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:3). Грозненская команда на первых минутах вышла вперед, забив гол со штрафного, но затем пропустила три гола.

"Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча не дал интервью на канале "Наш футбол". Печально" - говорится в сообщении в официальном твиттере премьер-лиги.

Главный тренер @fcterek Рашид Рахимов после матча не дал интервью на канале #НашФутбол. Печально 😞 – РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 17 сентября 2016 г.

Отметим, что позднее твиттер РФПЛ удалил это сообщение.