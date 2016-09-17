21:35 17 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФПЛ: Рахимов не дал интервью после после поражения "Терека" от "Амкара"

0
0
0
5

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов отказался общаться с журналистами после финального свистка в матче 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:3). Грозненская команда на первых минутах вышла вперед, забив гол со штрафного, но затем пропустила три гола.

"Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча не дал интервью на канале "Наш футбол". Печально" - говорится в сообщении в официальном твиттере премьер-лиги.

Отметим, что позднее твиттер РФПЛ удалил это сообщение.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бен Ричардс

Ну нет у Рахимова интервью, понимаете? Поэтому и не дал. Что пристали к человеку?

01:38

самарец

слабак

22:34 17 сентября

Ковтун

Уволен!

22:26 17 сентября

shpasic

надо было человека с микрофоном попросить дать флеш-комментарий.

22:02 17 сентября

Cantona~~

Чего это Рашид застеснялся, у гинера в гостях старались порадовать хозяев, ну и Амкар теперь порадовали, нормально же.

21:52 17 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ