11:49 | Футбол — РФПЛ

РФПЛ: "Приносим извинения болельщикам, но мячей другого цвета у технического спонсора нет"

Вчера. Москва. "Локомотив" - "Спартак" - 0:0. Футболисты играли желтым мячом, который из-за сильного снегопада почти не был виден зрителям. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вчера. Москва. "Локомотив" - "Спартак" - 0:0. Футболисты играли желтым мячом, который из-за сильного снегопада почти не был виден зрителям. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Воскресенье. Москва. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:0. Снег и желтые мячи на поле.Сергей Прядкин: "Вопросы по желтому мячу есть – проведем консультации"

 

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов объяснил, почему в матче 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" (0:0) мяч был не красным, а желтым. Напомним, что из-за сильного снегопада мяч был почти не виден зрителям.

- У нас договор с компанией Nike. В нем прописана в том числе поставка контрастных мячей для игры в плохих погодных условиях, - отметил Суворов. - Мы понимаем обеспокоенность болельщиков и приносим извинения тем, кто плохо видел мяч на телекартинке. Но мы получили официальный ответ от технического спонсора: мячей профессионального уровня другой контрастной расцветки у него нет. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (43)
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ВЛАР

Этот коммерческий директор даже на завхоза водокачки не тянет.

16:12

Algerd

Насчет трансляций - в 2018 году ныть что их не было по телеку - бакланство. Выбросьте этот зомбоящик и проведите интернет толстый.

15:48

Algerd

Так может того, поменять спонсора-то, если он мячи не может пошить какие нужно?

15:46

СашаРичагин

На нет - и суда нет. Я бы просто купил краску и покрасил. Но РФПЛ - солидная организация: она так не может.

14:55

ABC13

Ну понятно, желтый мяч - это для черного поля, пока трава не выросла. Африканский вариант. В мире зимой в футбол не играет никто. И не надо Англию приплетать, там все четко: поляна для игры непригодна (замерзла, залита водой, провалилась сквозь землю и т.д.) - матч переносится. Решает инспектор в день игры, не советуясь ни с какими клубами

14:37

Levbereg

Я не только мяч не видел, но и сам матч. Есть тарелка спутниковая, но принципиально не буду тратить деньги. Когда был показ интересных матчей- еще покупал Наш футбол. А теперь только из-за РСМ могу передумать,если других вариантов просмотра не будет. НО там же Дон 24 до конца сезона покупал трансляции вроде.

14:17

ZenitchikSpb

А. Ну ок.

14:14

Igrok Igorek

Спасибо найке и манделаке за это!

14:11

Genocide

как на такой убогой картинке Мутко и компания денег хочет заработать???????

13:51

Genocide

да ребята. оказывается не зрители главные, а спонсор!!!! а потом вопрос- почему в англии трансляции стоят миллиард, а у нас паршивые 20 миллионов. ПОЗОР!!!!!

13:50

Тарасено

Бесспорно, нашим футболом рулят настоящие профессионалы.

13:45

tarkys

Девочка менеджер видимо заключала контракт, как обычно чья то дочь, какой с нее спрос. Скинутся надо на мячи, что делать, смотреть ведь надо, или это просьба, не смотрите пока не потеплеет.

13:41

Мальчиш-Кибальчиш

Да когда же наконец придут к руководству нашим несчастным футболом, люди которые просто напросто дружат с головой?

13:39

П_о_в_а_р

rusfed 2.0 -------------------------------- Прикрути.

13:30

polukrovka

Ну и возникает логичный вопрос - какого хрена вы заключили с этой фирмой контракт? разве других поставщиков мячей нету?

13:28

goreotuma

и на такой картинке прядкин хотел заработать?

13:22

Семь ветров

Ерунда, всего то надо было снег в черный покрасить. Ну или шайбой играть, на качестве игры это не отразилось бы, да и на картинке тоже.

13:13

alep

Прядкин!?!?!? А почему трансляции не было по общедоступным каналам!?!?!? Вообще охринели что ли!?!?!? Деньги брать за наш футбол!!!! Ты их возьми у футболеров, у них зп непонятно за что!

13:07

devoted

Бардак.

12:55

pafalex

Так расторгнуть контракт, и заключить с тем у кого есть контрастные мячи... делов то... зачем идти на поводу у компании которая не может беспечить адекватные поставки, вообще не понятно ,зачем вообще с этой компанией связались у них же самый слабый и низкий по качеству ассортимент... китайская голимая продукция...

12:49

NRG

РФПЛ: "Приносим извинения болельщикам, но мячей другого цвета у технического спонсора нет" - Это не страшно(мячи пошьют),а вот то,что кое у кого мозгов нет,это катастрофа!!!

12:48

Мастер_Шифу

Андрей Краснодарский--- Кроме Германии, Англии.

12:44

rusfed 2.0

Да там в клубном магазине при стадике наверняка продаются - можно было в перерыве купить )

12:43

maxcds

Желтый снег, желтый мяч. Конечно ничего не видно было.

12:29

Андрей Краснодарский

Все правильно. Ни где в других странах по такой погоде в футбол не играют.

12:22

bvp

Профессионалы сидят в РФПЛ, ничего не скажешь, заранее ведь нельзя было у Nike поинтересоваться, есть ли у них оранжевые мячи??!! О каком развитии вообще можно говорить, они с мячами-то не могут разобраться.

12:22

elisei

Прядкиных к ответу, пусть оплатить деньги телезрителям за снежный футбол с желтыми мячами. Натворил дел - пусть отвечает. Прядкиных к ответу.

12:17

Разбанен досрочно

нет? ну дак сшейте, в чем проблема?

12:14

sssmol

Я когда работал в зоне Восток, у нас не было денег на оранжевые мячи. Мы тогда перед игрой брали краску и красили белые мячи в красный цвет. Примерно на 15 минут хватало, пока краска не стиралась. Покрасили мячей семь-восемь, и как раз хватило отыграть матч.

12:12

Jean4

Позорный спонсор!

12:11

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