РФПЛ: "Приносим извинения болельщикам, но мячей другого цвета у технического спонсора нет"

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов объяснил, почему в матче 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" (0:0) мяч был не красным, а желтым. Напомним, что из-за сильного снегопада мяч был почти не виден зрителям.
- У нас договор с компанией Nike. В нем прописана в том числе поставка контрастных мячей для игры в плохих погодных условиях, - отметил Суворов. - Мы понимаем обеспокоенность болельщиков и приносим извинения тем, кто плохо видел мяч на телекартинке. Но мы получили официальный ответ от технического спонсора: мячей профессионального уровня другой контрастной расцветки у него нет. (Филипп ПАПЕНКОВ)
ВЛАР
Этот коммерческий директор даже на завхоза водокачки не тянет.
16:12
Algerd
Насчет трансляций - в 2018 году ныть что их не было по телеку - бакланство. Выбросьте этот зомбоящик и проведите интернет толстый.
15:48
Algerd
Так может того, поменять спонсора-то, если он мячи не может пошить какие нужно?
15:46
СашаРичагин
На нет - и суда нет. Я бы просто купил краску и покрасил. Но РФПЛ - солидная организация: она так не может.
14:55
ABC13
Ну понятно, желтый мяч - это для черного поля, пока трава не выросла. Африканский вариант. В мире зимой в футбол не играет никто. И не надо Англию приплетать, там все четко: поляна для игры непригодна (замерзла, залита водой, провалилась сквозь землю и т.д.) - матч переносится. Решает инспектор в день игры, не советуясь ни с какими клубами
14:37
Levbereg
Я не только мяч не видел, но и сам матч. Есть тарелка спутниковая, но принципиально не буду тратить деньги. Когда был показ интересных матчей- еще покупал Наш футбол. А теперь только из-за РСМ могу передумать,если других вариантов просмотра не будет. НО там же Дон 24 до конца сезона покупал трансляции вроде.
14:17
ZenitchikSpb
А. Ну ок.
14:14
Igrok Igorek
Спасибо найке и манделаке за это!
14:11
Genocide
как на такой убогой картинке Мутко и компания денег хочет заработать???????
13:51
Genocide
да ребята. оказывается не зрители главные, а спонсор!!!! а потом вопрос- почему в англии трансляции стоят миллиард, а у нас паршивые 20 миллионов. ПОЗОР!!!!!
13:50
Тарасено
Бесспорно, нашим футболом рулят настоящие профессионалы.
13:45
tarkys
Девочка менеджер видимо заключала контракт, как обычно чья то дочь, какой с нее спрос. Скинутся надо на мячи, что делать, смотреть ведь надо, или это просьба, не смотрите пока не потеплеет.
13:41
Мальчиш-Кибальчиш
Да когда же наконец придут к руководству нашим несчастным футболом, люди которые просто напросто дружат с головой?
13:39
П_о_в_а_р
rusfed 2.0 -------------------------------- Прикрути.
13:30
polukrovka
Ну и возникает логичный вопрос - какого хрена вы заключили с этой фирмой контракт? разве других поставщиков мячей нету?
13:28
goreotuma
и на такой картинке прядкин хотел заработать?
13:22
Семь ветров
Ерунда, всего то надо было снег в черный покрасить. Ну или шайбой играть, на качестве игры это не отразилось бы, да и на картинке тоже.
13:13
alep
Прядкин!?!?!? А почему трансляции не было по общедоступным каналам!?!?!? Вообще охринели что ли!?!?!? Деньги брать за наш футбол!!!! Ты их возьми у футболеров, у них зп непонятно за что!
13:07
devoted
Бардак.
12:55
pafalex
Так расторгнуть контракт, и заключить с тем у кого есть контрастные мячи... делов то... зачем идти на поводу у компании которая не может беспечить адекватные поставки, вообще не понятно ,зачем вообще с этой компанией связались у них же самый слабый и низкий по качеству ассортимент... китайская голимая продукция...
12:49
NRG
РФПЛ: "Приносим извинения болельщикам, но мячей другого цвета у технического спонсора нет" - Это не страшно(мячи пошьют),а вот то,что кое у кого мозгов нет,это катастрофа!!!
12:48
Мастер_Шифу
Андрей Краснодарский--- Кроме Германии, Англии.
12:44
rusfed 2.0
Да там в клубном магазине при стадике наверняка продаются - можно было в перерыве купить )
12:43
maxcds
Желтый снег, желтый мяч. Конечно ничего не видно было.
12:29
Андрей Краснодарский
Все правильно. Ни где в других странах по такой погоде в футбол не играют.
12:22
bvp
Профессионалы сидят в РФПЛ, ничего не скажешь, заранее ведь нельзя было у Nike поинтересоваться, есть ли у них оранжевые мячи??!! О каком развитии вообще можно говорить, они с мячами-то не могут разобраться.
12:22
elisei
Прядкиных к ответу, пусть оплатить деньги телезрителям за снежный футбол с желтыми мячами. Натворил дел - пусть отвечает. Прядкиных к ответу.
12:17
Разбанен досрочно
нет? ну дак сшейте, в чем проблема?
12:14
sssmol
Я когда работал в зоне Восток, у нас не было денег на оранжевые мячи. Мы тогда перед игрой брали краску и красили белые мячи в красный цвет. Примерно на 15 минут хватало, пока краска не стиралась. Покрасили мячей семь-восемь, и как раз хватило отыграть матч.
12:12
Jean4
Позорный спонсор!
12:11