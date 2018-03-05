РФПЛ: "Приносим извинения болельщикам, но мячей другого цвета у технического спонсора нет"

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов объяснил, почему в матче 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" (0:0) мяч был не красным, а желтым. Напомним, что из-за сильного снегопада мяч был почти не виден зрителям.

- У нас договор с компанией Nike. В нем прописана в том числе поставка контрастных мячей для игры в плохих погодных условиях, - отметил Суворов. - Мы понимаем обеспокоенность болельщиков и приносим извинения тем, кто плохо видел мяч на телекартинке. Но мы получили официальный ответ от технического спонсора: мячей профессионального уровня другой контрастной расцветки у него нет. (Филипп ПАПЕНКОВ)