РФПЛ: "Повторения матча "Амкар" - "Локомотив" больше не будет"

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18, рассказал об изменениях в регламенте. По его словам, игры не будут проводиться на поле, которое за десять дней до ее начала не готово принять матч.

– В регламенте теперь будет прописано, что клубы должны принимать соперника либо на своем стадионе, либо на резервном поле, либо, в крайнем случае, на поле, которое определит РФПЛ, – рассказал Прядкин. – Кроме того, теперь, если поле по решению комиссии не будет готово принимать матчи за десять дней до игры, то никаких апелляций за три дня до игры, как прежде, не будет. (Филип ПАПЕНКОВ)

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