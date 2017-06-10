РФПЛ переименовала "Терек" в "Ахмат"

Официальный сайт РФПЛ сменил название клуба из Грозного с "Терека" на "Ахмат". О решении переименовать клуб руководящий совет клуба объявил 6 июня. Накануне пресс-служба грозненцев поменяла адрес официального сайта и профили в Твиттере и Фейсбуке.
Ранее полное название клуба звучало как АНО "Республиканский футбольный клуб "Терек" (Грозный) имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. С нового сезона он будет называться "Республиканский футбольный клуб "Ахмат".
В чемпионате России-2016/17 "Терек" занял пятое место.
Richter-00
Рубин тоже надо переименовать, в Минтимер.
13:59
АВВ
спартак тогда надо переименовать в леонид брежнев
13:51
serenky25
От АНО КАК ТАПЕРЕЧЕ....
13:43