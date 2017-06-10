РФПЛ переименовала "Терек" в "Ахмат"

Официальный сайт РФПЛ сменил название клуба из Грозного с "Терека" на "Ахмат". О решении переименовать клуб руководящий совет клуба объявил 6 июня. Накануне пресс-служба грозненцев поменяла адрес официального сайта и профили в Твиттере и Фейсбуке.

Ранее полное название клуба звучало как АНО "Республиканский футбольный клуб "Терек" (Грозный) имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. С нового сезона он будет называться "Республиканский футбольный клуб "Ахмат".

В чемпионате России-2016/17 "Терек" занял пятое место.