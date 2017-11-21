09:04 | Футбол — РФПЛ

РФПЛ: "Ожидаемая температура на матче "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" не ниже нормы"

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Матч 18-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Локомотивом" пройдет в Хабаровске, сообщает пресс-служба РФПЛ. Отмечается, что ожидаемая температура на игру не ниже нормы.

Напомним, ранее железнодорожники обратились с просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получили отказ.

РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов на время игры ожидается температура от "-10" до "-12" градусов. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья, – говорится в заявлении РФПЛ.

По итогам субботнего матча 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск"ЦСКА (2:4), который прошел в Хабаровске при температуре минус 16 градусов, футболисты армейцев Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили переломы.

Встреча "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_21153.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Несвин

Играть в Хабаровске и точка!

09:52

shpasic

хаха, варежки снимите!))

09:36

Константин Эдуардович

Разумеется «не превышает». Потому что- «принижает».

09:15