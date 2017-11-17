РФПЛ не станет переносить матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА

РФПЛ на своем официальном сайте сообщила, что матч 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА пройдет согласно установленному ранее расписанию. Встрча состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени.

- РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча, - говорится в сообщении на сайте лиги. - По прогнозам на 18 ноября температурная норма не будет превышена. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении встречи примет судья.

Отметим, что на конец встречи, согласно прогнозу погоды, столбик термометра будет показывать "минус 16/17" градусов.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА