16:02 | Футбол — РФПЛ

РФПЛ не станет переносить матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА

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РФПЛ на своем официальном сайте сообщила, что матч 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА пройдет согласно установленному ранее расписанию. Встрча состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени.

- РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча, - говорится в сообщении на сайте лиги. - По прогнозам на 18 ноября температурная норма не будет превышена. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении встречи примет судья.

Отметим, что на конец встречи, согласно прогнозу погоды, столбик термометра будет показывать "минус 16/17" градусов. 

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_21136.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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ramzes0

Пускай играют - быстрее бегать будут.

16:35

Коуч07

Очень зря! Раз нет крытого стадиона, пусть играют на юге.

16:31

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Так харьковский бандит ужо заплатил. Непорядок.

16:29

marksan

Согласно нового документа, в российском чемпионате нельзя проводить матчи при температуре воздуха ниже "-15". Так где правда, г-н Прядкин? И второе - По новым рекомендациям УЕФА, на проведение матча при температуре минус 15 градусов и ниже должны дать согласие представители обеих сторон. И третье - Играть иль не играть в холодную погоду? Что понимать под допустимой или недопустимой низкой температурой? Кто принимает окончательное решение о проведении матча? Ответы на эти вопросы есть. У УЕФА, но не у РФПЛ.

16:23

marksan

spetrov____ Вон Балтика на Бобсоккере при минус 60 работал в Якутии! Оборжался!

16:15

marksan

Оборжался! "По прогнозам на 18 ноября температурная норма не будет превышена". Они русский язык изучали? Что значат слова - "температурная норма не будет превышена"? В какую сторону? Но только сегодня ссылка на метео Хабаровска показывала на субботу - минус 14-20. Конечно, по заявке Мутко будет минус 14,9!!!

16:13

spetrov

А уж как спартачи и зенитчики некоторые летом генерили в комментариях - ах, армейцы, ах, переносят, Гинер все купил. :) Говорили им тогда "Парни, мы заведомо ставим себя в худшие условия". Не (все) верили. :)

16:10