РФПЛ не станет переносить матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА

РФПЛ на своем официальном сайте сообщила, что матч 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА пройдет согласно установленному ранее расписанию. Встрча состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени.
- РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча, - говорится в сообщении на сайте лиги. - По прогнозам на 18 ноября температурная норма не будет превышена. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении встречи примет судья.
Отметим, что на конец встречи, согласно прогнозу погоды, столбик термометра будет показывать "минус 16/17" градусов.
ramzes0
Пускай играют - быстрее бегать будут.
16:35
Коуч07
Очень зря! Раз нет крытого стадиона, пусть играют на юге.
16:31
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Так харьковский бандит ужо заплатил. Непорядок.
16:29
marksan
Согласно нового документа, в российском чемпионате нельзя проводить матчи при температуре воздуха ниже "-15". Так где правда, г-н Прядкин? И второе - По новым рекомендациям УЕФА, на проведение матча при температуре минус 15 градусов и ниже должны дать согласие представители обеих сторон. И третье - Играть иль не играть в холодную погоду? Что понимать под допустимой или недопустимой низкой температурой? Кто принимает окончательное решение о проведении матча? Ответы на эти вопросы есть. У УЕФА, но не у РФПЛ.
16:23
marksan
spetrov____ Вон Балтика на Бобсоккере при минус 60 работал в Якутии! Оборжался!
16:15
marksan
Оборжался! "По прогнозам на 18 ноября температурная норма не будет превышена". Они русский язык изучали? Что значат слова - "температурная норма не будет превышена"? В какую сторону? Но только сегодня ссылка на метео Хабаровска показывала на субботу - минус 14-20. Конечно, по заявке Мутко будет минус 14,9!!!
16:13
spetrov
А уж как спартачи и зенитчики некоторые летом генерили в комментариях - ах, армейцы, ах, переносят, Гинер все купил. :) Говорили им тогда "Парни, мы заведомо ставим себя в худшие условия". Не (все) верили. :)
16:10