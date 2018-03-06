12:12 | Футбол — РФПЛ

РФПЛ не против переноса матча "Тосно" – "Рубин" в Саранск


Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что лига не возражает против переноса матча 22-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Рубином" из Санкт-Петербурга в Саранск. Он добавил, что переговоры еще будут проведены.

– Нам вчера поступило письмо от "Тосно", что они будут играть на "Петровском", однако в обед мне позвонил гендиректор клуба и сообщил, что возникли какие-то проблемы со стадионом, – приводит ТАСС слова Прядкина. - Один из вариантов места проведения – это Саранск. Лига не против проведения матча в Саранске, главное, чтобы матч проводился в хороших условиях. У нас еще будет разговор с "Тосно и с "Петровским".

Матч "Тосно" – "Рубин" запланирован на 10 марта.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5011190

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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