РФПЛ напомнила о дне рождения Боба Марли

РФПЛ в официальном Твиттере напомнила о дне рождения ямайского музыканта Боба Марли. Легендарному регги-исполнителю сегодня исполнилось бы 73 года.

Марли очень любил футбол, был поклонником Пеле и другом игрока сборной Ямайки Аллана Коула, которого даже сделал тур-менеджером своей группы The Wailers. По неподтвержденным данным, скончался музыкант из-за меланомы на ноге, развившейся от игры в футбол. В его склепе в числе прочих предметов хранится и футбольный мяч.