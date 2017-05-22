РФПЛ начала переговоры с основным телевещателем о новом контракте

Президент РФПЛ Сергей Прядкин по окончании общего собрания клубов лиги рассказал об обсуждении вопроса трансляций матчей. Он отметил, что организация открыта для диалога, передает из офиса РФПЛ корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Был вопрос со слотом показа матчей на телевидении, чтобы все было стабильно и никто время не двигал, - сказал Прядкин. - Болельщик должен знать, что условно в субботу в 16.00 у него футбол.

– До какого года контракт с "Матч ТВ"?

– Действует до конца сезона-2017/18, начали рабочие встречи по обсуждению о продолжении сотрудничества. Дальше мы открыты для всех. Вчера получили цифры за прошедший сезон по трансляциям. Показано порядка 100 матчей. С одной стороны, здорово, с другой - влияет на зарабатывание средств. Будем говорить с коллегами.