РФПЛ: "Локо" арендовал Ари на флажке, проверяем документы

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин подвел итоги трансферной кампании, которая завершилась в полночь по московскому времени.

- В этот раз у нас поменьше зарубежных сделок, зато много внутренних трансферов. На флажке случилось много переходов. "Ростов" заявил Могилевца, это полноценная покупка, "Локомотив" арендовал Ари до конца сезона, сейчас проверяем документы. "Арсенал" арендовал Думбья, а "Анжи" - Эззатоллахи.

- Алексей Миранчук никуда не перешел?

- Нет, он остался в "Локомотиве", это уже точно. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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