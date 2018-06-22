РФПЛ изменила систему распределения доходов

На общем собрании РФПЛ было принято решение изменить систему распределения доходов между клубами, сообщает официальный сайт лиги. В прошлых сезонах доходы премьер-лиги распределялись в зависимости от занятого места (60 процентов), а оставшаяся часть равными долями среди всех клубов (40 процентов). В будущем эта система будет пересмотрена. Появится часть, которая будет распределяться в зависимости от маркетинговых усилий/результатов клубов. В переходном этапе эта часть будет незначительной, но со временем произойдет увеличение этой цифры.

Цель данного изменения: "сделать продукт РФПЛ лучше с коммерческой точки зрения и мотивировать клубы на рост аудитории, повышение посещаемости и заполняемость домашних стадионов". Количество учитываемых факторов с каждым этапом будет увеличиваться.

- Это важно всем партнерам лиги - основному вещателю, спонсорам, лицензиатам. От этого безусловно выиграют и болельщики. Поздравляю РФПЛ, а также всех, кто принимал участие в работе над этим вопросом, с первым, но важным и правильным шагом, – отметил коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко.