РФПЛ хочет увеличить прибыль от нового контракта с основным вещателем

Коммерческий директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Павел Суворов сообщил о том, что лига планирует увеличить прибыль от нового контракта с телеканалом "Матч ТВ". Ранее сообщалось, что соглашение с телевещателем будет рассчитано на три года. Действующий договор истекает в 2018 году.

– Лига ведет переговоры с основным вещателем, поэтому интерес к лиге, о котором мы слышим, скорее сопряжен с технологическими изменениями в медиаиндустрии, – приводит ТАСС слова Суворова. – Вещание все больше уходит в интернет-среду, развиваются ОТТ продукты, в этом сегменте много игроков и большой потенциал. Любой правообладатель заинтересован в увеличении цены следующего цикла соглашения с вещателем. Мы не исключение, поэтому сейчас ищем баланс: вещатель получает внушительный медийный актив, которым может распоряжаться, а правообладатель заинтересован в максимизации текущих финансовых условий и капитализации своих прав.

Переговоры находятся в активной фазе. У договора сложная структура и длинная история, переговоры происходят на фоне системных перемен в медийной индустрии, поэтому много нюансов, новых вводных и, соответственно, требуется больше времени, чтобы прийти к общему пониманию, как в содержательной части договора, так и финансовой. Одновременно с этим мы продолжаем следить за тенденциями рынка и нам приятно осознавать, что российский футбол является востребованным контентом.

Действующий контракт, рассчитанный на три года, был подписан в начале сезона-2015/16. Согласно условиям соглашения, лиге перечисляется 1,98 миллиарда за сезон, при этом часть этих денег уходит на производство продукта.