РФПЛ. 28-й тур. "Зенит" примет ЦСКА, "Локомотив" сыграет с "Краснодаром"

28 апреля, суббота
"Арсенал" (Тула) – "Анжи" (Махачкала) – 2:1 (1:1)
29 апреля, воскресенье
АМКАР – СПАРТАК
Пермь. Стадион "Звезда". 14.00 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: К.Левников (Санкт-Петербург)
ЗЕНИТ – ЦСКА
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 16.30 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
СУДЬЯ: Галимов (Улан-Удэ)
РОСТОВ – ТОСНО
Ростов-на-Дону. "Ростов Арена". 19.00 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: А.Матюнин (Москва)
30 апреля, понедельник
УФА – СКА-ХАБАРОВСК
Уфа. Стадион "Нефтяник". 11.30 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: Безбородов (Санкт-Петербург)
ДИНАМО – РУБИН
Химки. "Арена Химки". 14.00 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: Мешков (Дмитров)
АХМАТ – УРАЛ
Грозный. "Ахмат Арена". 16.30 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: Еськов (Москва)
КРАСНОДАР – ЛОКОМОТИВ
Краснодар. Стадион "Краснодар". 19.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
СУДЬЯ: Вилков (Нижний Новгород)
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