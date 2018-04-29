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РФПЛ. 28-й тур. Ничья в матче "Зенит" - ЦСКА, "Локомотив" сыграет с "Краснодаром"

Встреча "Зенита" и ЦСКА - одна из главных в последних турах чемпионата России. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Встреча "Зенита" и ЦСКА - одна из главных в последних турах чемпионата России. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Все матчи 28-го тура чемпионата России.

28 апреля, суббота

"Арсенал" (Тула) – "Анжи" (Махачкала) – 2:1 (1:1)

Арсенал Т - Анжи

29 апреля, воскресенье

"Амкар" (Пермь) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1)

Амкар - Спартак М

 

"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 0:0

Зенит - ЦСКА

РОСТОВ – ТОСНО 
Ростов-на-Дону. "Ростов Арена". 19.00 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: А.Матюнин (Москва)

Ростов - Тосно

30 апреля, понедельник 

УФА – СКА-ХАБАРОВСК 
Уфа. Стадион "Нефтяник". 11.30 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: Безбородов (Санкт-Петербург)

Уфа - СКА-Хабаровск

ДИНАМО – РУБИН 
Химки. "Арена Химки". 14.00 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: Мешков (Дмитров)

Динамо М - Рубин

АХМАТ – УРАЛ 
Грозный. "Ахмат Арена". 16.30 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: Еськов (Москва)

Ахмат - Урал

КРАСНОДАР – ЛОКОМОТИВ 
Краснодар. Стадион "Краснодар". 19.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
СУДЬЯ: Вилков (Нижний Новгород)​

Краснодар - Локомотив М

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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