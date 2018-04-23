РФПЛ. 27-й тур. "Спартак" примет "Ахмат"

23 апреля, понедельник
19.30 "Спартак" – "Ахмат"
Трансляция матча
22 апреля, воскресенье
"СКА-Хабаровск" – "Динамо" (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: Ташаев, 69.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Никифоров, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев (Секульски, 67), Федотов (Самсонов, 70), Карасев, Канунников (Черевко, 84), Маркович.
"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Темников, 64), Соу, Тетте, Панченко (Марков, 56), Ташаев, Луценко (Соснин, 80).
Предупреждения: Шуньич, 7. Соу, 34. Гришко, 35. Рыков, 43.
Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Абусуев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
22 апреля. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".
"Арсенал" (Тула) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 3:3 (2:1)
Голы: Горбатенко, 3 (1:0). Паредес, 36 – угловой (1:1). Ткачев, 45 (2:1). Кузяев, 82 (2:2). Кузяев, 84 (2:3). Дзюба, 88 (3:3).
"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров (Хагуш, 57), Беляев, Сунзу, Альварес, Александров (Шевченко, 90+3), Чаушич, Ткачев (Берхамов, 85), Горбатенко, Кангва, Дзюба.
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лодыгин, Иванович, Мевля, Скроботов (Смольников, 24), Кришито, Краневиттер (Ригони, 59), Паредес, Ерохин, Дриусси, Заболотный, Полоз (Кузяев, 66).
Предупреждения: Горбатенко, 23. Дриусси, 27. Ткачев, 45+1. Александров, 81.
Удаление: Горбатенко, 78 (грубая игра).
Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).
22 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".
ЦСКА – "Краснодар" – 2:1 (0:0)
Голы: Газинский, 53 (0:1). Муса, 73 (1:1). Муса, 85 (2:1).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, А.Березуцкий (Натхо, 69), Игнашевич, В.Березуцкий, Набабкин (Щенников, 61), Бистрович, Кучаев (Витинью, 59), Головин, Чалов, Муса.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Шатов (Жоаузинью, 16), Перейра, Классон, Вандерсон Масиэл (Иван, 84).
Предупреждения: Кучаев, 21. Мамаев, 44.
Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).
22 апреля. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".
"Тосно" (Тосно) – "Амкар" (Пермь) – 0:2 (0:1)
Голы: Рязанцев, 17 – с пенальти (0:1). Костюков, 90+2 (0:2).
"Тосно": Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Галиулин, Жигулев (Палиенко, 56), Полетанович, Нуну Роша (Рикардинью, 82), Мирзов, Мелкадзе (Труич, 33).
"Амкар" (Пермь): Нигматуллин, Занев, Белоруков, Сиваков, Милькович, Гол (Костюков, 88), Рязанцев, Гащенков, Идову, Комолов (Эззатоллахи, 71), Бодул (Форбс, 76).
Предупреждения: Мирзов, 73. Буйволов, 77. Эззатоллахи, 87. Гол, 87. Нигматуллин, 90+1.
Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все – Москва).
22 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 0:0
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука (В.Денисов, 89), Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Эдер, 58), Тарасов (Коломейцев, 46), И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
"Уфа": Беленов, Сухов (Тумасян, 90+5), Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич, Стоцкий (Обляков, 84), Карп, Салатич, Игбун, Сысуев (Кротов, 82).
Предупреждения: Неделчару, 21. Игбун, 35. Карп, 43. Чорлука, 52. Гильерме, 77. Беленов, 90+1.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).
22 апреля. Москва. Стадион "РЖД Арена".
21 апреля, суббота
"Рубин" (Казань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)
Голы: Нобоа, 40 (1:0). Паршивлюк, 67 (1:1).
"Рубин" (Казань): Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Могилевец (Коновалов, 83), Подберезкин (Шекари, 74), Нобоа, Попов, Жемалетдинов (Гекдениз, 63).
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян (Скопинцев, 74), Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Юсупов (Зуев, 61), Ионов, Шомуродов.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Данченко, Колосков (оба – Уфа).
21 апреля. Казань. Стадион "Центральный".
"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург) - 0:1 (0:0)
Гол: Бикфалви, 83.
"Анжи" (Махачкала): Лория (Будаков, 64), Мусалов (Прудников, 63), Брызгалов (Калмыков, 81), Самарджич, Полуяхтов, Данченко, Тетрашвили, Антон, Лескано, Хубулов, Маркелов.
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Динга, Меркулов, Евсеев (Глушков, 90), Бумаль, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Фидлер, 86).
Предупреждения: Самарджич, 11. Ароян, 29. Эль-Кабир, 37. Емельянов, 39. Маркелов, 57. Калмыков, 90.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).
21 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".
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evgenimorozov
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18:52 22 апреля
hant64
Зенит как футбольный клуб откровенно жаль - менеджмент нужно весь гнать в шею, и в первую очередь Фурсенко. Пятый год уже каких-то недотренеров и физруков нанимают, последним нормальным тренером был Спаллетти. И вновь хотят пригласить очередного физрука Синишу Михайловича. Очнитесь, какой из него тренер? Сколько можно издеваться над болелами уважаемого клуба ( я к ним не отношусь, но за державу обидно).
18:47 22 апреля