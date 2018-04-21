21:00 21 апреля | Футбол — РФПЛ

РФПЛ. 27-й тур. "Рубин" не обыграл "Ростов", "Анжи" уступил "Уралу"

Суббота. Казань. "Рубин" - "Ростов" - 1:1. Хозяева празднуют гол Кристиана Нобоа в ворота команды Валерия КАРПИНА. Фото ФК "Рубин", twitter.com/fcrk
Суббота. Казань. "Рубин" - "Ростов" - 1:1. Хозяева празднуют гол Кристиана Нобоа в ворота команды Валерия КАРПИНА. Фото ФК "Рубин", twitter.com/fcrk
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В субботу, 21 апреля, состоятся два матча 27-го тура чемпионата России. "Рубин" на следующий день после 60-летия со дня основания клуба дома примет "Ростов". В другой встрече "Анжи" на своем поле встретится с "Уралом".

"Рубин" (Казань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)
Голы: Нобоа, 40 (1:0). Паршивлюк, 67 (1:1).
"Рубин" (Казань): Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Могилевец (Коновалов, 83), Подберезкин (Шекари, 74), Нобоа, Попов, Жемалетдинов (Гекдениз, 63).
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян (Скопинцев, 74), Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Юсупов (Зуев, 61), Ионов, Шомуродов.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Данченко, Колосков (оба – Уфа).
21 апреля. Казань. Стадион "Центральный".

Рубин – Ростов

"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург) - 0:1 (0:0)
Гол: Бикфалви, 83.
"Анжи" (Махачкала): Лория (Будаков, 64), Мусалов (Прудников, 63), Брызгалов (Калмыков, 81), Самарджич, Полуяхтов, Данченко, Тетрашвили, Антон, Лескано, Хубулов, Маркелов.
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Динга, Меркулов, Евсеев (Глушков, 90), Бумаль, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Фидлер, 86).
Предупреждения: Самарджич, 11. Ароян, 29. Эль-Кабир, 37. Емельянов, 39. Маркелов, 57. Калмыков, 90.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).
21 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Анжи – Урал

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь и результаты чемпионата России

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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