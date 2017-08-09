Рэзван Луческу: "Отец думал о завершении карьеры после ухода из "Зенита"

Сын главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу Рэзван Луческу сообщил о том, что отец раздумывал над завершением карьеры после расторжения контракта с "Зенитом". 72-летний специалист, возглавлявший сине-бело-голубых с 2016 года, покинул занимаемую должность по окончании сезона.

– Отец отдыхал после расторжения контракта с "Зенитом", – приводит Prosport.ro слова Луческу-младшего. – Он был спокоен и размышлял о необходимости возобновления тренерской карьеры. Иногда он гулял.

Сборная Румынии? Они не вели переговоров. Мне кажется, что не совсем корректно вести переговоры, пока у национальной команды действует контракт с Кристофом Даумом.

После появился вариант с Турцией. Их представители убедили отца. До этого с ним вел переговоры "Галатасарай", который хотел видеть его в качестве технического директора. Они потрясающе вели себя. Отца уважают в этой стране.

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