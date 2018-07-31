Результативность 1-го тура РПЛ – одна из худших в истории

В 1-м туре чемпионата России-2018/19 в восьми матчах было забито восемь голов.
Таким образом, прошедший тур стал одним из самых малорезультативных в истории премьер-лиги. Меньше забивали лишь в 2005 и 2006 годах. (Алексей МОРОЗ)
Туры премьер-лиги с худшей результативностью
|
Тур
|
Сезон
|
Голы
|
25
|
2005
|
6
|
19
|
2006
|
6
|
16
|
2010
|
8
|
23
|
2012/13
|
8
|
20
|
2016/17
|
8
|
1
|
2018/19
|
8
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
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