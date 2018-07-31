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Результативность 1-го тура РПЛ – одна из худших в истории

Результативность 1-го тура РПЛ – одна из худших в истории. Фото "СЭ"
Результативность 1-го тура РПЛ – одна из худших в истории. Фото "СЭ"

В 1-м туре чемпионата России-2018/19 в восьми матчах было забито восемь голов.

Таким образом, прошедший тур стал одним из самых малорезультативных в истории премьер-лиги. Меньше забивали лишь в 2005 и 2006 годах. (Алексей МОРОЗ)

Туры премьер-лиги с худшей результативностью

Тур

Сезон

Голы

25

2005

6

19

2006

6

16

2010

8

23

2012/13

8

20

2016/17

8

1

2018/19

8

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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