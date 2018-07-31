Результативность 1-го тура РПЛ – одна из худших в истории. Фото "СЭ"

В 1-м туре чемпионата России-2018/19 в восьми матчах было забито восемь голов.

Таким образом, прошедший тур стал одним из самых малорезультативных в истории премьер-лиги. Меньше забивали лишь в 2005 и 2006 годах. (Алексей МОРОЗ)

Туры премьер-лиги с худшей результативностью

Тур Сезон Голы 25 2005 6 19 2006 6 16 2010 8 23 2012/13 8 20 2016/17 8 1 2018/19 8

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,

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