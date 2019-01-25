"Результат не имеет значения". Семак - о матче со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Спартака" заявил, что результат этой игры не будет иметь значения для его команды.

- Мы преследуем свои задачи, не отталкиваемся от соперника, - сказал Семак в эфире канала "Матч ТВ". - Сейчас пойдем на увеличение количества игрового времени. Кто готов, тот будет играть больше. Отталкиваемся от состояния своих игроков и своей подготовки.

Результат не имеет значения. Но мы понимаем и степень готовности, и задачи. Для нас это этап подготовки, не более того. В команде тоже не было особого настроя. Это хорошая тренировка, которая должна показать, кто и насколько готов сейчас.

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