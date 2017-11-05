Результат Манчини - один из худших в "Зените" за последние 5 лет

"Зенит" на своем поле не смог обыграть "Рубин" в матче 16-го тура чемпионата России - 0:0. Питерская команда набрала 30 очков. Итальянский тренер Роберто Манчини показал один из худших результатов для наставников сине-бело-голубых за последние пять лет.
Меньше очков после 16-ти туров было набрано только в сезоне-2015/16 при Андре Виллаш-Боаше - 29. С Лучано Спаллетти в 2013 году "Зенит" набрал 36 очков, с тем же Виллаш-Боашем в 2014-м - 38, а в прошолом сезоне с Мирчей Луческу - 34.
🤔 Очки "Зенита" после 16 туров.– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 5 ноября 2017 г.
2013/14 - 36 (Спаллетти)
2014/15 - 38 (АВБ)
2015/16 - 29 (АВБ)
2016/17 - 34 (Луческу)
2017/18 - 30 (Манчини)
Friendship07
у Зенита даже в Казани свое поле ???????????????????
22:07
Лед
Просто мало аргентинцев купили...
21:55
Лоуренс Аравийский
Зенит на своём поле не смог обыграть Рубин в матче 16-го тура чемпионата России-0:0.Уважаемый редактор СЭ,ну нельзя так!Вы про какой Зенит пишете?Волейбольный,баскетбольный?Не имеет право, нормальная газета так ошибаться!Или вы желтуха?
21:29
karel19
Я думал, в Казани играли. А СЭ пишет, что Зенит на своем поле не смог обыграть Рубин
21:23
Великий Пу
"Зенит" на своем поле? это как понимать?
21:22
Комс
Надо еще 150 млн евро на трансферы))
21:18
James Gang
Чемодан-вокзал-Рим
21:15