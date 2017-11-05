Результат Манчини - один из худших в "Зените" за последние 5 лет

"Зенит" на своем поле не смог обыграть "Рубин" в матче 16-го тура чемпионата России - 0:0. Питерская команда набрала 30 очков. Итальянский тренер Роберто Манчини показал один из худших результатов для наставников сине-бело-голубых за последние пять лет.

Меньше очков после 16-ти туров было набрано только в сезоне-2015/16 при Андре Виллаш-Боаше - 29. С Лучано Спаллетти в 2013 году "Зенит" набрал 36 очков, с тем же Виллаш-Боашем в 2014-м - 38, а в прошолом сезоне с Мирчей Луческу - 34.