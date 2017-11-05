21:11 | Футбол — РФПЛ

Результат Манчини - один из худших в "Зените" за последние 5 лет

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"Зенит" на своем поле не смог обыграть "Рубин" в матче 16-го тура чемпионата России - 0:0. Питерская команда набрала 30 очков. Итальянский тренер Роберто Манчини показал один из худших результатов для наставников сине-бело-голубых за последние пять лет.

Меньше очков после 16-ти туров было набрано только в сезоне-2015/16 при Андре Виллаш-Боаше - 29. С Лучано Спаллетти в 2013 году "Зенит" набрал 36 очков, с тем же Виллаш-Боашем в 2014-м - 38, а в прошолом сезоне с Мирчей Луческу - 34.

Рубин - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Friendship07

у Зенита даже в Казани свое поле ???????????????????

22:07

Лед

Просто мало аргентинцев купили...

21:55

Лоуренс Аравийский

Зенит на своём поле не смог обыграть Рубин в матче 16-го тура чемпионата России-0:0.Уважаемый редактор СЭ,ну нельзя так!Вы про какой Зенит пишете?Волейбольный,баскетбольный?Не имеет право, нормальная газета так ошибаться!Или вы желтуха?

21:29

karel19

Я думал, в Казани играли. А СЭ пишет, что Зенит на своем поле не смог обыграть Рубин

21:23

Великий Пу

"Зенит" на своем поле? это как понимать?

21:22

Комс

Надо еще 150 млн евро на трансферы))

21:18

James Gang

Чемодан-вокзал-Рим

21:15