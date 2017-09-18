Резиуан Мирзов: "Вырвать ничью у "Спартака" получилось за счет эмоций и характера "Тосно"

Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов после матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что переломить ход встречи получилось за счет того, что команда бросила все силы на атаку. Хозяева уступали красно-белым за четыре минуты до конца основного времени со счетом 0:2.

- Игра хорошая была. До удаления мы действовали здорово, после этого тоже не прижались к своим воротам, хоть "Спартак" и перестроился. Наша же тактика не поменялась, и мы по-прежнему стремились к воротам соперника.

- После удаления ощущалось отсутствие одного полевого игрока?

- Конечно, ощущалось, в первую очередь физически – приходилось каждому отрабатывать за двоих. Тем более, со "Спартаком", у которого такая мощная атака. Периодически нам приходилось сложно при оборонительных действиях, но мы справлялись.

- О чем говорил Дмитрий Парфенов в перерыве?

- Тренер нас подбодрил, сказал, чтобы не опускали рук, и даже не смотря на удаление, продолжили играть в атаку. Еще сделал акцент на реализации – при игре вдесятером, мы должны были выжимать максимум из каждого момента в атаке.

- За счет чего удалось переломить игру в концовке?

- За счет эмоций и нашего характера. После первого забитого Женей Марковым мяча мы все силы бросили в атаку – даже было несколько опасных контратак от соперника, но мы все равно бежали вперед. Еще и стадион стал нас поддерживать мощно в концовке.