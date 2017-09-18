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05:48 | Футбол — РФПЛ

Резиуан Мирзов: "Вырвать ничью у "Спартака" получилось за счет эмоций и характера "Тосно"

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Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов после матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что переломить ход встречи получилось за счет того, что команда бросила все силы на атаку. Хозяева уступали красно-белым за четыре минуты до конца основного времени со счетом 0:2.

- Игра хорошая была. До удаления мы действовали здорово, после этого тоже не прижались к своим воротам, хоть "Спартак" и перестроился. Наша же тактика не поменялась, и мы по-прежнему стремились к воротам соперника.

- После удаления ощущалось отсутствие одного полевого игрока?

- Конечно, ощущалось, в первую очередь физически – приходилось каждому отрабатывать за двоих. Тем более, со "Спартаком", у которого такая мощная атака. Периодически нам приходилось сложно при оборонительных действиях, но мы справлялись.

- О чем говорил Дмитрий Парфенов в перерыве?

- Тренер нас подбодрил, сказал, чтобы не опускали рук, и даже не смотря на удаление, продолжили играть в атаку. Еще сделал акцент на реализации – при игре вдесятером, мы должны были выжимать максимум из каждого момента в атаке.

- За счет чего удалось переломить игру в концовке?

- За счет эмоций и нашего характера. После первого забитого Женей Марковым мяча мы все силы бросили в атаку – даже было несколько опасных контратак от соперника, но мы все равно бежали вперед. Еще и стадион стал нас поддерживать мощно в концовке.

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Дополнительная информация

http://fctosno.ru/news/vse-novosti/reziuan_mirzov_igraya_vdesyaterom_my_dolzhny_byli_vyzhimat_maksimum_iz_kazhdogo_momenta_v_atake/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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tarkys

У такого Спартака, не вырвать, а забрать...

06:29