Резиуан Мирзов: "В подростковом возрасте меня называли "Клингсманн"

Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов рассказал о роли футбола в своей жизни в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита". 25-летний хавбек признался, что в детстве увлекался самбо и вольной борьбой.
– Начал заниматься футболом с семи лет, – приводит слова Мирзова Твиттер "Арсенала". – Немного ходил на самбо и вольную борьбу, но футбол всегда был на первом месте. В подростковом возрасте даже прозвище появилось – Клингсманн. Конечно, хочется играть летом, когда тепло. Но ничего не сделаешь, надо собрать волю в кулак и завершить с максимальной самоотдачей 2018 год.
"Арсенал" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция, 3 декабря, начало – в 19.30 (мск).
😨📚Друзья, в кассах появился журнал к матчу "Арсенал" – "Зенит". Героями девятого выпуска стали Резиуан Мирзов и Вадим Гаранин.– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 2 декабря 2018 г.
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