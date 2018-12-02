Резиуан Мирзов: "В подростковом возрасте меня называли "Клингсманн"

Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов рассказал о роли футбола в своей жизни в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита". 25-летний хавбек признался, что в детстве увлекался самбо и вольной борьбой.

– Начал заниматься футболом с семи лет, – приводит слова Мирзова Твиттер "Арсенала". – Немного ходил на самбо и вольную борьбу, но футбол всегда был на первом месте. В подростковом возрасте даже прозвище появилось – Клингсманн. Конечно, хочется играть летом, когда тепло. Но ничего не сделаешь, надо собрать волю в кулак и завершить с максимальной самоотдачей 2018 год.

"Арсенал" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция, 3 декабря, начало – в 19.30 (мск).