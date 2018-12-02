Резиуан Мирзов: "У меня нет кумиров, но мне нравится игра Неймара и Азара"

Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов рассказал о своем отношении к спиртному в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита". 25-летний хавбек признался, что не имеет кумиров, но ему нравится игра нападающего "ПСЖ" Неймара и форварда "Челси" Эдена Азара.

– Я никогда не пил спиртное, – приводит слова Мирзова Твиттер "Арсенала". – Вера не позволяет. Я читаю намаз. Когда молюсь, то переживаю лучшие моменты в жизни. Это даже лучше, чем выиграть кубок. Кумиров у меня нет. Нравится игра Азара и Неймара, у них можно много чего перенять.

"Арсенал" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция, 3 декабря, начало – в 19.30 (мск).