17:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Резиуан Мирзов: "Терек" старается действовать на контратаках"

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Полузащитник "Терека" Резиуан Мирзов в перерыве гостевого матча 17-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что соперник хорошо обороняется, не позволяя создавать большого количества моментов у своих ворот. По словам 23-летнего хавбека, грозненцы стараются действовать на контратаках.    

- "Локомотив" хорошо обороняется, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Мирзов. - Мы стараемся действовать на контратаках, идет равная игра. Во втором тайме команда должна добавить и забить гол. Игра дается нормально. У тренерского штаба не так много возможностей для того, чтобы сделать акцентированные перестановки в составе. Посмотрим, как сложится второй тайм.

Трансляция матча "Локомотив" - Терек"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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