Резиуан Мирзов: "Такого нефарта не видел никогда"

Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от матча против "Краснодара" (1:3). Он подчеркнул, что команде не хватило везения.

- Поделитесь впечатлениями от игры?

- Начали хорошо, забили и имели возможности удвоить счет. Где-то, наверное, не повезло. Соперник хорошо играл в атаке и забил. Но и нам давалась игра, такого нефарта не видел никогда. Даже не знаю, что сказать.

- При счете 1:1 у вас было много моментов. Почему не удалось забить еще?

- Очень много моментов было и у нас, и у меня. Очень много моментов не использовал. Где-то не повезло как в прошлой игре. Отдали все силы, но нам не повезло. (Артем РЯБОВОЛ)