Резиуан Мирзов: "Смотрю, как играют футболисты на схожих позициях – Роналду, Неймар"

Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за "Тосно", заявил, что он до сих пор адаптируется в новом клубе. По его словам, он продолжает набирать форму.
- Честно говоря, пока продолжаю набирать форму, - цитирует "Спорт день за днем" Мирзова. - Для меня в "Тосно" все в новинку, пытаюсь адаптироваться к новой команде. Пауза в чемпионате мне на руку. В матче с "Локомотивом" самым важным было победить.
Я давно не играл, много желания, из-за чего в некоторых моментах действую неправильно. Тренеры подсказывают, как надо играть, смотрю, как действуют футболисты на схожих позициях – Роналду, Неймар.
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http://www.sportsdaily.ru/articles/reziuan-mirzov-chempionat-mira-moya-mechta%D0%BD