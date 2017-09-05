Резиуан Мирзов: "Смотрю, как играют футболисты на схожих позициях – Роналду, Неймар"

Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за "Тосно", заявил, что он до сих пор адаптируется в новом клубе. По его словам, он продолжает набирать форму.

- Честно говоря, пока продолжаю набирать форму, - цитирует "Спорт день за днем" Мирзова. - Для меня в "Тосно" все в новинку, пытаюсь адаптироваться к новой команде. Пауза в чемпионате мне на руку. В матче с "Локомотивом" самым важным было победить.

Я давно не играл, много желания, из-за чего в некоторых моментах действую неправильно. Тренеры подсказывают, как надо играть, смотрю, как действуют футболисты на схожих позициях – Роналду, Неймар.