Резиуан Мирзов: "Следит ли за мной Карпин? Я не знаю"

Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов пока не знает, где будет выступать в следующем сезоне. Футболист добавил, что не общался с наставником "Ростова" Валерием Карпиным.

– Этим летом вы перешли из "Ахмата" в "Ростов", а оттуда сразу же отправились в аренду в "Тосно". Почему так вышло?

– Так получилось.

– Что известно о вашем дальнейшем будущем?

– Пока что ничего.

– Вам ведь очень комфортно в "Тосно"...

– Здесь отличные ребята, хороший коллектив, – цитируют "Известия" Мирзова. – Мы играем, бьемся, взяли Кубок. Остальное будет ясно после окончания сезона.

– У вас был разговор с нынешним наставником "Ростова" Валерием Карпиным?

– Нет.

– Есть информация, следит ли Карпин за вами?

– Не знаю. Я в первую очередь переживаю за свою нынешнюю команду.



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