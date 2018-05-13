07:56 | Футбол — РФПЛ

Резиуан Мирзов: "Следит ли за мной Карпин? Я не знаю"


Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов пока не знает, где будет выступать в следующем сезоне. Футболист добавил, что не общался с наставником "Ростова" Валерием Карпиным

– Этим летом вы перешли из "Ахмата" в "Ростов", а оттуда сразу же отправились в аренду в "Тосно". Почему так вышло? 

– Так получилось. 

– Что известно о вашем дальнейшем будущем? 

– Пока что ничего. 

– Вам ведь очень комфортно в "Тосно"...

– Здесь отличные ребята, хороший коллектив, – цитируют "Известия" Мирзова. – Мы играем, бьемся, взяли Кубок. Остальное будет ясно после окончания сезона. 

– У вас был разговор с нынешним наставником "Ростова" Валерием Карпиным?

– Нет.

– Есть информация, следит ли Карпин за вами? 

– Не знаю. Я в первую очередь переживаю за свою нынешнюю команду. 

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Дополнительная информация

https://iz.ru/742526/sevastian-terletckii/mirzov-tosno-zasluzhilo-pravo-vystupit-v-lige-evropy

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