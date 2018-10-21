Резиуан Мирзов: "Не назвал бы этот "Спартак" самым слабым, с которым мне приходилось играт"

Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов после победы над "Спартаком" (3:2) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что во втором тайме у его команды получались контратаки, благодаря чему и удалось выиграть.

– Расскажите о том, как забивали решающий мяч.

– Мы убежали в контратаку, партнер сыграл на меня, и так получилось, что я вышел практически один на один. Пробил в дальний угол и забил. И в первом тайме были такие моменты, но, к сожалению, не получалось из них ничего выжимать.

– Какая была тренерская установка перед матчем?

– Нам говорили, что "Спартак" будет играть в атаку и сзади у него будут большие зоны. Нам надо было выбегать в контратаки. Второй и третий мячи мы забили именно так.

– "Спартак" сильно сдал после перерыва. С чем это связываете?

– Два тайма соперник провел в одинаковом темпе, но в первом тайме у нас не получалось зацепиться за мяч и выбегать в контратаку. Тренер в перерыве обратил на это внимание и подсказал, как играть. Во втором тайме уже получалось контратаковать.

– Этот "Спартак" один из самых слабых, с которым вы играли?

– Не сказал бы. У соперника есть хорошие игроки, которые могут решить исход любого эпизода в свою пользу.