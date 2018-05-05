Резиуан Мирзов: "Мы уже устали говорить о судействе. Вы сами видите, как "Тосно" судят"

Нападающий "Тосно" Резиуан Мирзов недоволен судейством в матче 29-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:2).

‒ Мы бились, хотели выиграть, – цитирует официальный сайт "Тосно" Мирзова. – Игра удавалась, но потом пропустили обидный гол. Отыгрались, но опять сами себе привезли второй мяч. А дальше уже было психологически очень тяжело отыгрываться.

‒ Довольны уровнем судейства?

‒ Мы уже устали говорить о судействе. Вы все сами видите, как нас судят. Пусть это остается на совести арбитров.

‒ Как в команде восприняли новость, что "Тосно" не сможет получить лицензию для выступления в еврокубках?

‒ Мы выходим и бьемся. А дальше пускай решают в кабинетах. Надо было выигрывать сегодня, что бороться за сохранение места в чемпионате. Но мы проиграли. Теперь будем биться за Кубок. Надеюсь, что все будет хорошо.

– Настроение перед кубком, будет ли этот матч влиять на финал?

– Нет, почему. Мы выходим, бьемся, отдаем все силы, посмотрим, как получится. Главное – отдаваться полностью игре.

– Что не получается, в какой линии тонко?

– В целом, и в первом тайме у нас все получалось, и подходы были хорошие, но, к сожалению, наши два нападающих "сломались". В принципе, игра давалась, и моменты были, но нам не повезло. У них таких моментов не было, с углового забили, один гол сами отдали, а забить больше не смогли.

Расписание чемпионата России по футболу