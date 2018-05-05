Резиуан Мирзов: "Мы уже устали говорить о судействе. Вы сами видите, как "Тосно" судят"

Нападающий "Тосно" Резиуан Мирзов недоволен судейством в матче 29-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:2).
‒ Мы бились, хотели выиграть, – цитирует официальный сайт "Тосно" Мирзова. – Игра удавалась, но потом пропустили обидный гол. Отыгрались, но опять сами себе привезли второй мяч. А дальше уже было психологически очень тяжело отыгрываться.
‒ Довольны уровнем судейства?
‒ Мы уже устали говорить о судействе. Вы все сами видите, как нас судят. Пусть это остается на совести арбитров.
‒ Как в команде восприняли новость, что "Тосно" не сможет получить лицензию для выступления в еврокубках?
‒ Мы выходим и бьемся. А дальше пускай решают в кабинетах. Надо было выигрывать сегодня, что бороться за сохранение места в чемпионате. Но мы проиграли. Теперь будем биться за Кубок. Надеюсь, что все будет хорошо.
– Настроение перед кубком, будет ли этот матч влиять на финал?
– Нет, почему. Мы выходим, бьемся, отдаем все силы, посмотрим, как получится. Главное – отдаваться полностью игре.
– Что не получается, в какой линии тонко?
– В целом, и в первом тайме у нас все получалось, и подходы были хорошие, но, к сожалению, наши два нападающих "сломались". В принципе, игра давалась, и моменты были, но нам не повезло. У них таких моментов не было, с углового забили, один гол сами отдали, а забить больше не смогли.
Дополнительная информация
http://fctosno.ru/news/vse-novosti/reziuan_mirzov_psikhologicheski_bylo_tyazhelo_otygryvatsya/
Neuturungal
Ну сегодня-то вас судили прилично. Да и вообще в вашем вылете судьи не виноваты, а виноват ваш низкий уровень как команды. Отдельные игроки уровня РФПЛ у вас есть - Дугалич, Галиулин, Мирзов, но половина футболистов - середина ФНЛ. Вот вы играли в ФНЛ с бюджетом примерно 4 млн евро в год. Играли бы там и дальше. Из-за того, что вашему начальству вздумалось выйти в РФПЛ, компании-собственнику (Форт Груп) пришлось увеличить ваш бюджет до 10 млн евро (иначе в РФПЛ вас бы не пустили). Зимой доходы компании упали, и такой буджет не потянуть. Впереди у вас банкротство. Да, Ленобласть пока взяла на себя обязательства спонсора, но это ненадолго, так как областной бюджет расходов на вас не предусматривает. Возьмете кубок, а потом развалитесь, и кто за вас будет в ЛЕ играть?
19:13
Дарт Вейдер Первый
JohnWeexx А как надо было написать, если имя такое Резиуан?
19:03
JohnWeexx
Резиуан, Резиту, Резисри, Резифор и т.д... Автор, ты дебильный выкидыш ЕГЭ и фака журнашлюшистики.
18:58
alex-ls
нормально судят нытик. потому что уперлись в кубке молодцы, а теперь в пердив
18:47
Milanka
да просто зачем вы нужны бездомные.
18:22