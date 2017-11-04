Резиуан Мирзов: "Мы и сами не поняли, как пропустили три от "Краснодара"

Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов в перерыве матча 16-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что команде не везет при реализации своих моментов. Хавбек подчеркнул, что "быки" трижды воспользовались ошибками "Тосно".

– Неплохо начали, забили гол, могли и второй, но не повезло, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Мирзов. – Сами не поняли, как пропустили три, честно говоря. У нас моментов было намного больше, но мы не забили.

Как вы знаете, "Краснодар" хорошо вскрывает оборону. Мы отдали много сил в атаке, и так получилось, что в обороне не доглядели, из-за этого и пропустили три.

Трансляция матча "Тосно" – "Краснодар"