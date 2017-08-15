05:59 | Футбол — РФПЛ

Рейс "Урала" в Екатеринбург задержали на шесть часов


Самолет с игроками, тренерским штабом и персоналом "Урала" готов к вылету из Калуги. Команда провела шесть часов в аэропорту в ожидании рейса. Задержка была связана с тем, что в Екатеринбурге был сильный туман.

"Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов", - сообщает пресс-служба "Урала" в Твиттере.

Напомним, в понедельник "Урал" в Туле провел матч 6-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2).

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий