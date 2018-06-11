"Рейнджерс" хочет опередить "Спартак" в борьбе за Катича

"Рейнджерс" не собирается сдаваться в вопросе приобретения защитника "Славена Белупо" Никола Катича, информирует dailyrecord.co.uk. В руководстве уверены, что клуб сможет опередить "Спартак" и осуществить трансфер 21-летнего хорвата. Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард​ также рассчитывает заполучить игрока.

Ранее стало известно, что во вторник защитник и его представители прилетят в Москву, где проведут переговоры о возможном сотрудничестве со "Спартаком".

Катич играет за "Славен Белупо" с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей и забил один гол. Отметим, что в основном хорват играет на позиции центрального защитника, но также может исполнить роль опорного полузащитника. Отличительной особенностью игрока является его рост - 194 сантиметра.