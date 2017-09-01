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16:57 | Футбол — РФПЛ

Reuters: ЦБ РФ не против того, чтобы "Открытие" продолжил спонсировать "Спартак"

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ЦБ РФ не против того, чтобы банк "Открытие" продолжил финансирование футбольного "Спартака", сообщает Reuters. В 2013 году банк заключил с красно-белыми шестилетний контракт, по которому выделит клубу в общей сложности 1,2 миллиарда рублей. На днях в банке было введено временное управление.

- Вопросы, касающиеся спонсорства и благотворительности, являются коммерческими решениями самого банка, - сказал заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев. - Если они улучшат имидж банка и ситуацию с клиентами, ускорят финансовое оздоровления, то почему бы и нет? 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vernon s

Клиенты уже разбегаются, как от чумы.

17:08