Reuters: ЦБ РФ не против того, чтобы "Открытие" продолжил спонсировать "Спартак"

ЦБ РФ не против того, чтобы банк "Открытие" продолжил финансирование футбольного "Спартака", сообщает Reuters. В 2013 году банк заключил с красно-белыми шестилетний контракт, по которому выделит клубу в общей сложности 1,2 миллиарда рублей. На днях в банке было введено временное управление.

- Вопросы, касающиеся спонсорства и благотворительности, являются коммерческими решениями самого банка, - сказал заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев. - Если они улучшат имидж банка и ситуацию с клиентами, ускорят финансовое оздоровления, то почему бы и нет?