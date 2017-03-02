Республика Дагестан не планирует финансировать "Анжи"

Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов заявил, что регион не планирует финансировать "Анжи". В декабре махачкалинский клуб объявил о введении режима жесткой экономии.

– Республика не может финансово поддерживать клуб, но будет оказывать содействие, помогать привлекать инвесторов, – приводят "Известия" слова Абдулатипова. – Многое из этого мы уже сделали. В частности, сняли ряд налогов со стадиона, частично снизили плату за аренду земли – смягчили ситуацию. Не буду называть конкретные суммы. Мне не нравится выражение "финансовый режим". Это не должно быть режимом – финансы должны быть открыты и работать. В разумных пределах, конечно. Никто не мешает зарабатывать как можно больше и уже из заработанного увеличивать бюджет. Но прошу вас не заставлять меня комментировать финансово-кредитную составляющую: о ней я расскажу, когда уйду на пенсию.

Мы давно обсуждали эту проблему с Сулейманом Керимовым. Он очень много вложил в этот проект – и в стадион, и в футбольную команду, и в академию футбола. Но в определенный момент Керимов устал от "Анжи" и передал его другим людям. Клуб будет развиваться, мы окажем ему всяческую поддержку. В ближайшее время мы увидим новое качество "Анжи".