16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Решением РФПЛ матч "Урал" - "Амкар" пройдет в Екатеринбурге

0
0
0
0

РФПЛ разрешила "Уралу" провести матч 18-го тура чемпионата России с "Амкаром" на своем стадионе, информирует клубная пресс-служба. Ранее из-за проблем с местным газоном в Краснодар был перенесен матч 1/4 финала Кубка России между "Уралом" и "Краснодаром".

- Хорошая новость! РФПЛ разрешила "Уралу" провести матч с "Амкаром" на своем стадионе, - гласит сообщение в "Твиттере" клуба. - Агрономы стадиона приложили огромные усилия для подготовки поля к возобновлению чемпионата России. Комиссия РФПЛ признала качество поля приемлемым для проведения матча.

Встреча "Урал" - "Амкар" пройдет 5 марта в Екатеринбурге и начнется в 11.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://twitter.com/FCURAL/status/836196199585710080

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ