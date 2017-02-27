Решением РФПЛ матч "Урал" - "Амкар" пройдет в Екатеринбурге

РФПЛ разрешила "Уралу" провести матч 18-го тура чемпионата России с "Амкаром" на своем стадионе, информирует клубная пресс-служба. Ранее из-за проблем с местным газоном в Краснодар был перенесен матч 1/4 финала Кубка России между "Уралом" и "Краснодаром".

- Хорошая новость! РФПЛ разрешила "Уралу" провести матч с "Амкаром" на своем стадионе, - гласит сообщение в "Твиттере" клуба. - Агрономы стадиона приложили огромные усилия для подготовки поля к возобновлению чемпионата России. Комиссия РФПЛ признала качество поля приемлемым для проведения матча.

Встреча "Урал" - "Амкар" пройдет 5 марта в Екатеринбурге и начнется в 11.30 по московскому времени.