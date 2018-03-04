Решение о том, состоится ли матч "Локо" - "Спартак", примут в 15.30

Комментатор Константин Генич сообщил, что матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" может быть перенесен из-за снегопада. Решение о проведении встречи будет принято в 15.30 по московскому времени.



"Говорят, что в 15.00-15.30 будут решать, играть или нет. Типа снегопад усиливается", – написал в Твиттере Генич.

Начало встречи между "Локомотивом" и "Спартаком" запланировано на 16.30 по московскому времени.

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