Решение о том, состоится ли матч "Локо" - "Спартак", примут в 15.30

Комментатор Константин Генич сообщил, что матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" может быть перенесен из-за снегопада. Решение о проведении встречи будет принято в 15.30 по московскому времени.
"Говорят, что в 15.00-15.30 будут решать, играть или нет. Типа снегопад усиливается", – написал в Твиттере Генич.
Начало встречи между "Локомотивом" и "Спартаком" запланировано на 16.30 по московскому времени.
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BeeBop
Дождь, низкая облачность, боковой/непопутный ветер - следующие причины переноса матчей Спартака...
16:10
AndreyV
сибирьофф Свиньи опять обоссались))____________- Не люблю свиней, но вот сейчас то они при чем?
15:49
Millwall82
Я так понимаю Спартак все гостевые игры переносит на лето?)
15:30
genas
как уже надоело откладывать....хочется на спартак посмотреть
15:16