15:06 | Футбол — РФПЛ

Решение о том, состоится ли матч "Локо" - "Спартак", примут в 15.30

4

Комментатор Константин Генич сообщил, что матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" может быть перенесен из-за снегопада. Решение о проведении встречи будет принято в 15.30 по московскому времени.

"Говорят, что в 15.00-15.30 будут решать, играть или нет. Типа снегопад усиливается", – написал в Твиттере Генич.

Начало встречи между "Локомотивом" и "Спартаком" запланировано на 16.30 по московскому времени.

Почему "Локо" запретил перфоманс фанатов "Спартака"? Перед дерби. LIVE!

Дополнительная информация

https://twitter.com/GenichK/status/970266080148099072

4
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

BeeBop

Дождь, низкая облачность, боковой/непопутный ветер - следующие причины переноса матчей Спартака...

16:10

AndreyV

сибирьофф Свиньи опять обоссались))____________- Не люблю свиней, но вот сейчас то они при чем?

15:49

Millwall82

Я так понимаю Спартак все гостевые игры переносит на лето?)

15:30

genas

как уже надоело откладывать....хочется на спартак посмотреть

15:16

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!