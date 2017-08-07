Решение о проведении матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи" будет принято непосредственно перед игрой

РФПЛ на своем официальном сайте выступила с обращением в связи с погодными условиями в Хабаровске перед матчем 5-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Анжи". Отмечается, что в настоящее время погода в городе нормализовалась. Дренажная система на стадионе имени Ленина справилась с последствиями дождя. Обстановка контролируется официальными лицами матча в режиме онлайн. На 8 августа, когда пройдет встреча, по прогнозу Гидрометцентра России ожидается благоприятная погода.

Решение о проведении встречи будет принято арбитром непосредственно перед началом игры. В настоящее время опасений по поводу проведения матча нет.

Напомним, что 7 августа спустя час после завершения матча первенства молодежных команд "СКА-Хабаровск" – "Анжи" на город обрушился ливень со шквальным ветром, который продолжался около двух часов. Ливень почти полностью затопил арену – беговые дорожки вокруг поля и сам газон.