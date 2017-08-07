18:25 7 августа | Футбол — РФПЛ

Решение о проведении матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи" будет принято непосредственно перед игрой


РФПЛ на своем официальном сайте выступила с обращением в связи с погодными условиями в Хабаровске перед матчем 5-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск""Анжи". Отмечается, что в настоящее время погода в городе нормализовалась. Дренажная система на стадионе имени Ленина справилась с последствиями дождя. Обстановка контролируется официальными лицами матча в режиме онлайн. На 8 августа, когда пройдет встреча, по прогнозу Гидрометцентра России ожидается благоприятная погода.

Решение о проведении встречи будет принято арбитром непосредственно перед началом игры. В настоящее время опасений по поводу проведения матча нет.

Напомним, что 7 августа спустя час после завершения матча первенства молодежных команд "СКА-Хабаровск" – "Анжи" на город обрушился ливень со шквальным ветром, который продолжался около двух часов. Ливень почти полностью затопил арену – беговые дорожки вокруг поля и сам газон.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_20672.html

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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