Решение о проведении матча "Енисей" - "Спартак" в Красноярске еще пока не принято

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин отметил, что у лиги нет замечаний по матчу "Енисей" - "Урал" (1:2) в рамках 8-го тура чемпионата России. Эта игра прошла в тестовом режиме на домашнем стадионе команды Дмитрия Аленичева в Красноярске. Следующий домашний матч она проведет в 10-м туре, где сыграет со "Спартаком".

- По игре "Енисей" – "Урал" нет замечаний, - сказал Пышкин. - Стадион был забит болельщиками полностью. Замечания, которые были к стадиону у комиссии РФС, пока остались. У "Енисея" есть время, чтобы все исправить все и сыграть со "Спартаком" дома.

Директор премьер-лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято: "Сейчас решается этот вопрос. Он открыт. В ближайшее время информация появится на сайте премьер-лиги". (Андрей Михайлов)

"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами

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