Решение о переименовании "Терека" в "Ахмат" будет принято в конце сезона

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров отметил, что до конца сезона будет принято решение о переименовании клуба в "Ахмат".

В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды. Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров отметил, что решение остается за советом директоров "Терека".

​– Тема жива, очень много обращений со стороны болельщиков, – цитирует ТАСС Айдамирова. – Я буду рад, если он будет носить имя "Ахмат", ведь это человек (Ахмат Кадыров), который восстановил республику, футбольный клуб. Думаю, ближе к окончанию сезону руководство примет решение на основании наших пожеланий и болельщиков.