18:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Решение о переименовании "Терека" в "Ахмат" будет принято в конце сезона

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Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров отметил, что до конца сезона будет принято решение о переименовании клуба в "Ахмат".

В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды. Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров отметил, что решение остается за советом директоров "Терека".

– Тема жива, очень много обращений со стороны болельщиков, – цитирует ТАСС Айдамирова. – Я буду рад, если он будет носить имя "Ахмат", ведь это человек (Ахмат Кадыров), который восстановил республику, футбольный клуб. Думаю, ближе к окончанию сезону руководство примет решение на основании наших пожеланий и болельщиков.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4144965

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ботаникум

А почему бы не "Рамзан с Рахметом Вове Пу-Пу"???

18:59

ki

еще твайнингс неплохое название, отдаю идею забесплатно.

18:57

Arkadiy1976

1 апреля ?

18:45

lexxxus

Там еще хоть что-то не ахмат называется, а то всё ахмат

18:35

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